Вход

Новые метры

НС Банк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • квартира в новостройке
  • апартаменты

покупка недвижимости в конкретных ЖК ( список на сайте банка)

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)

Страхование

  • имущественное
  • личное

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме
  • другие документы

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • небольшой первоначальный взнос;
  • низкая ставка
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Новые метры» в 8 городах России
515
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «НС Банк»
Адрес
109004, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
Сайт
www.nsbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 13
Банкоматы 19
посмотреть на карте
Телефоны
8 (800) 555-43-24

Ипотечные кредиты в городах

По банкам

По виду

Показать еще