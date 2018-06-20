ключевая ставка ЦБ РФ на день заключения кредитного договора (в процентах годовых) от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.