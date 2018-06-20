Коммерческая недвижимость
НС Банк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- коммерческая недвижимость
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- титульное
+1 п.п. при отказе от титульного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
- другие документы
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
ключевая ставка ЦБ РФ на день заключения кредитного договора (в процентах годовых) от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- отсутствие комиссий;
- досрочное погашение без ограничений