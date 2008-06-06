Новостройка
Урал ФД, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- квартира в новостройке
- гараж / машиноместо
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
Страхование
- имущественное
- личное
+3 п.п. к ставке при отказе от личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
- дифференцированные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
21,9% годовых от суммы просроченной задолженности
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможность учета в качестве первоначального взноса средств материнского (семейного) капитала;
- небольшой первоначальный взнос;
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежи по выбору заемщика;
- возможность снижения ставки при уплате единовременной комиссии
Минусы
- наличие ограничений по минимальной сумме досрочного погашения при аннуитетном способе платежа;
- крупная надбавка к ставке при отказе от личного страхования
Особые ограничения
- максимальная сумма кредита может достигать 90% от стоимости квартиры, 80% от стоимости машиноместа, 100% от стоимости недвижимости при учете в качестве первоначального взноса средств МСК;
- максимальная сумма кредита в Москве и МО - 14 млн рублей