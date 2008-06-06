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Новостройка

Урал ФД, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • квартира в новостройке
  • гараж / машиноместо

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)

Страхование

  • имущественное
  • личное

+3 п.п. к ставке при отказе от личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи
  • дифференцированные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

21,9% годовых от суммы просроченной задолженности

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • возможность учета в качестве первоначального взноса средств материнского (семейного) капитала;
  • небольшой первоначальный взнос;
  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежи по выбору заемщика;
  • возможность снижения ставки при уплате единовременной комиссии

Минусы

  • наличие ограничений по минимальной сумме досрочного погашения при аннуитетном способе платежа;
  • крупная надбавка к ставке при отказе от личного страхования

Особые ограничения

  • максимальная сумма кредита может достигать 90% от стоимости квартиры, 80% от стоимости машиноместа, 100% от стоимости недвижимости при учете в качестве первоначального взноса средств МСК;
  • максимальная сумма кредита в Москве и МО - 14 млн рублей
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Новостройка» в 9 городах России
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Уральский финансовый дом»
Адрес
614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64
Сайт
www.uralfd.ru
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