С использованием средств материнского капитала
Автоградбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
- жилой дом / таунхаус
- комната / доля в квартире
- строительство жилого дома
Тип программы
- собственная программа
- материнский капитал
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог имеющейся в собственности недвижимости
Страхование
- имущественное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода не требуется
Выдача и погашение
Порядок погашения
- по индивидуальному графику
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- подтверждение дохода не требуется
Минусы
- небольшой срок кредита;
- высокая ставка