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С использованием средств материнского капитала

Автоградбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • квартира в новостройке
  • жилой дом / таунхаус
  • комната / доля в квартире
  • строительство жилого дома

Тип программы

  • собственная программа
  • материнский капитал

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог имеющейся в собственности недвижимости

Страхование

  • имущественное

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода не требуется

Выдача и погашение

Порядок погашения

  • по индивидуальному графику

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • подтверждение дохода не требуется

Минусы

  • небольшой срок кредита;
  • высокая ставка
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «С использованием средств материнского капитала» в 19 городах России
206
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Справочная информация
АО «Автоградбанк»
Адрес
423821, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, просп. Хасана Туфана, д. 43
ОГРН
1021600000806
Отделения и банкоматы
в вашем городе Набережные Челны
Отделения 8
Банкоматы 23
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Телефоны
(8552) 32-50-00

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