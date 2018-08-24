Вход
Поиск

На приобретение дачи

Автоградбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • жилой дом / таунхаус
  • земельный участок

Тип программы

  • собственная программа
  • материнский капитал

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог имеющейся в собственности недвижимости

Страхование

  • имущественное
  • личное

+2 п. п. к ставке при отказе от личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Минусы

  • небольшой срок кредитования
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «На приобретение дачи» в 19 городах России
161
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Автоградбанк»
Адрес
423821, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, просп. Хасана Туфана, д. 43
ОГРН
1021600000806
Отделения и банкоматы
в вашем городе Набережные Челны
Отделения 8
Банкоматы 23
посмотреть на карте
Телефоны
(8552) 32-50-00

Ипотечные кредиты в городах

По банкам

По виду

Показать еще