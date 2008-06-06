Ипотека
Газтрансбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- жилой дом / таунхаус
- земельный участок
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
- дифференцированные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- погашение кредита ежемесячными аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика
Минусы
- небольшой срок кредитования;
- обязательное наличие справки по форме 2-НДФЛ;
- высокая ставка
Особые ограничения
- на сайте банка не представлена полная информация по ипотечному кредиту