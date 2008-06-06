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Ипотека

Газтрансбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • жилой дом / таунхаус
  • земельный участок

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи
  • дифференцированные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • погашение кредита ежемесячными аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика

Минусы

  • небольшой срок кредитования;
  • обязательное наличие справки по форме 2-НДФЛ;
  • высокая ставка

Особые ограничения

  • на сайте банка не представлена полная информация по ипотечному кредиту
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Ипотека» в 2 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Газтрансбанк»
Адрес
350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 321
Отделения и банкоматы
в вашем городе Краснодар
Отделения 4
Банкоматы 6
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Телефоны
(861) 279-03-05 — горячая линия для Майкопа

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