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Жилье на вторичном рынке

Объединенный Капитал, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • рефинансирование
  • жилой дом / таунхаус

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет
  • сейфовая ячейка

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Жилье на вторичном рынке» в 1 городе России
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Справочная информация
АО «Банк «Объединенный капитал»
Адрес
195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, кор. 2, лит. А
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(812) 325-94-95

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