На покупку квартиры в строящемся доме от КЧУС
Хлынов, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- квартира в новостройке
покупка квартиры по адресу г. Киров, Ленинский район, ул. Современная, д. 13
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
Страхование
- имущественное
- личное
+0.7 п. п. к ставке при отказе от личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
1/366 размера ключевой ставки ЦБ РФ на дату заключения договора от суммы просроченной задолженности
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- низкая ставка;
- небольшой первоначальный взнос
Минусы
- подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ