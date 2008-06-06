Условия и ставки

Цель кредита

комната / доля в квартире

Тип программы

банк "ДельтаКредит"

Обеспечение

приобретаемая недвижимость

Страхование

имущественное

личное

титульное

+1.5 п. п. к ставке при отказе от личного и/или имущественного страхования; + 1 п. п. при отказе от титульного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

работники по найму

индивидуальные предприниматели

владельцы / совладельцы собственного бизнеса

Доход

подтверждение дохода

справка 2-НДФЛ

документы ИП / владельца или совладельца бизнеса

справка по форме банка / в свободной форме

Количество созаемщиков

не более 3-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

безналичный перевод на счет

Порядок погашения

аннуитентные платежи

возможно подключении опции "Платеж раз в 14 дней": величина ежемесячного платежа рассчитывается исходя из выбранного заемщиком срока кредита в месяцах. Полученный платеж делится пополам и принимается в качестве платежа, осуществляемого один раз в 14 календарных дней

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

возможно снижение процентной ставки при уплате единовременной комиссии;

допускается учет средств материнского (семейного) капитала в качестве части первоначального взноса;

привлечение в качестве созаемщиков любых третьих лиц;

допускается выдача кредита иностранным гражданам;

допускается кредитование без подтверждения дохода;

возможно приобретение не последней комнаты/доли в квартире

Минусы

на сайте банка нет информации о санкциях за просрочку платежа

Особые ограничения