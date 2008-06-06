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Семейный (материнский капитал)

Акибанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • квартира в новостройке
  • жилой дом / таунхаус
  • комната / доля в квартире
  • строительство жилого дома
  • ремонт

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • страхование не требуется

Минусы

  • небольшой срок кредитования;
  • высокая ставка
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Семейный (материнский капитал)» в 8 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий ипотечный банк «Акибанк»
Адрес
423818, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, <nobr>пр-т</nobr> Мира, д. 88а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Набережные Челны
Отделения 8
Банкоматы 16
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Телефоны
8 800 100-25-42 — единая справочная служба

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