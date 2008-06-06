Вход

Переменная ставка

Акибанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • квартира в новостройке

Тип программы

  • ДОМ.РФ

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)

Страхование

  • имущественное
  • личное

+0.7 п. п. к ставке без личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
  • возраст заемщика от 18 лет;
  • низкая ставка
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Переменная ставка» в 8 городах России
170
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий ипотечный банк «Акибанк»
Адрес
423818, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, <nobr>пр-т</nobr> Мира, д. 88а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Набережные Челны
Отделения 8
Банкоматы 16
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-25-42 — единая справочная служба

Ипотечные кредиты в городах

По банкам

По виду

Показать еще