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На сумму материнского капитала

Камский Коммерческий Банк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • квартира в новостройке
  • жилой дом / таунхаус
  • комната / доля в квартире

Тип программы

  • собственная программа
  • материнский капитал

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода не требуется

Количество созаемщиков

не более 3-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • дифференцированные платежи

отсрочка оплаты основного долга сроком на 3 месяца

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • страхование не требуется;
  • подтверждение дохода не требуется

Минусы

  • высокая ставка;
  • небольшие сумма и срок кредита
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «На сумму материнского капитала» в 10 городах России
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Справочная информация
ООО «Камский коммерческий банк»
Адрес
423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 21
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8 800 200-04-38 — единая справочная служба

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