На сумму материнского капитала
Камский Коммерческий Банк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
- жилой дом / таунхаус
- комната / доля в квартире
Тип программы
- собственная программа
- материнский капитал
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода не требуется
Количество созаемщиков
не более 3-х
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- дифференцированные платежи
отсрочка оплаты основного долга сроком на 3 месяца
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- страхование не требуется;
- подтверждение дохода не требуется
Минусы
- высокая ставка;
- небольшие сумма и срок кредита