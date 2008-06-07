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Семейная ипотека

Ижкомбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • квартира в новостройке
  • рефинансирование
  • жилой дом / таунхаус

льготная программа для семей, у которых родился 2-й и/или последующий ребенок (гражданство РФ), в период с 1 января 2018 г. до 31 декабря 2022 г.

Тип программы

  • ДОМ.РФ
  • семейная ипотека

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)
  • залог имеющейся в собственности недвижимости

Страхование

  • имущественное
  • личное

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ

Прочие документы

  • свидетельство о рождении детей;
  • при отсутствии сведений о гражданстве в свидетельстве о рождении - документ, подтверждающий гражданство

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет
  • безналичный перевод в счет погашения ипотечного кредита в стороннем банке

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • низкая процентная ставка;
  • личное страхование не влияет на ставку;
  • возможно досрочное погашение материнским капиталом

Особые ограничения

  • кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 г. родился второй или третий ребенок;
  • на приобретения жилого помещения на первичном рынке у юридического лица;
  • постоянное место работы заемщика - регион присутствия банка
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Семейная ипотека» в 15 городах России
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Справочная информация
Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (ОАО)
Адрес
426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30
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8 800 301-91-91 — единая справочная служба

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