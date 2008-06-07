Ипотека с нуля
Камский Коммерческий Банк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- жилой дом / таунхаус
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- залог имеющейся в собственности недвижимости
Страхование
- имущественное
- личное
+1 п. п. к ставке при отказе от коллективного страхования жизни, здоровья и трудоспособности
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
Количество созаемщиков
не более 3-х
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
в первые шесть месяцев (до продажи имеющейся недвижимости) допускается оплата только процентов по кредиту, после шести месяцев и частичного погашения кредита оплата осуществляется по аннуитетному графику
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- первоначальный взнос не требуется
Минусы
- подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ;
- небольшой срок кредитования