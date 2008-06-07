Ипотека для родителей
Камский Коммерческий Банк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
- жилой дом / таунхаус
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
Страхование
- имущественное
- личное
+1 п. п. к ставке при отказе от коллективного страхования жизни, здоровья и трудоспособности
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
Количество созаемщиков
не более 3-х
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможность учета в качестве первоначального взноса средств материнского (семейного) капитала;
- возможность получения кредита без первоначального взноса при наличии МСК при стоимости недвижимости менее 1,5 млн рублей
Минусы
подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ
Особые ограничения
- максимальная сумма кредита может достигать до 80% стоимости недвижимости при стоимости квартиры свыше 3,5 млн руб.; до 90% при стоимости приобретаемой недвижимости до 3,5 млн руб.; до 100% стоимости недвижимости при стоимости квартиры до 2 млн руб.;
- для отдельных городов и регионов может быть установлен иной уровень первоначального взноса в зависимости от ситуации на рынке недвижимости