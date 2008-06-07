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Ипотека для родителей

Камский Коммерческий Банк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • квартира в новостройке
  • жилой дом / таунхаус

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)

Страхование

  • имущественное
  • личное

+1 п. п. к ставке при отказе от коллективного страхования жизни, здоровья и трудоспособности

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ

Количество созаемщиков

не более 3-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • возможность учета в качестве первоначального взноса средств материнского (семейного) капитала;
  • возможность получения кредита без первоначального взноса при наличии МСК при стоимости недвижимости менее 1,5 млн рублей

Минусы

подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ

Особые ограничения

  • максимальная сумма кредита может достигать до 80% стоимости недвижимости при стоимости квартиры свыше 3,5 млн руб.; до 90% при стоимости приобретаемой недвижимости до 3,5 млн руб.; до 100% стоимости недвижимости при стоимости квартиры до 2 млн руб.;
  • для отдельных городов и регионов может быть установлен иной уровень первоначального взноса в зависимости от ситуации на рынке недвижимости
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Ипотека для родителей» в 10 городах России
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Справочная информация
ООО «Камский коммерческий банк»
Адрес
423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 21
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