при наличии сертификата МСК сумма кредита может быть увеличена до 2,5 млн рублей

+2 п. п. к ставке при отказе от личного и имущественного страхования

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.