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КУБ-Выгода+

Кредит Урал Банк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • рефинансирование

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • залог имеющейся в собственности недвижимости

Страхование

  • имущественное
  • личное

+1 п. п. к ставке без личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи
  • дифференцированные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • возможность погашать кредит аннуитетными или дифференцированными платежи по выбору заемщика

Минусы

  • длительное рассмотрение кредитной заявки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «КУБ-Выгода+» в 1 городе России
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Справочная информация
АО «Кредит Урал Банк»
Адрес
455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17
Отделения и банкоматы
в вашем городе Магнитогорск
Отделения 12
Банкоматы 117
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Телефоны
(3519) 24-89-33 — справочная служба

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