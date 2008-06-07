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Перекредитовка

Ижкомбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • рефинансирование

Тип программы

  • ДОМ.РФ

Обеспечение

  • залог имеющейся в собственности недвижимости

Страхование

  • имущественное
  • личное

+0,7 п. п. без личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод в счет погашения ипотечного кредита в стороннем банке

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

1/366 ставки ЦБ РФ, действующей на дату заключения договора, за каждый день просрочки

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • допускается кредитование без подтверждения дохода;
  • предоставляется ИП и собственникам бизнеса

Особые ограничения

максимальное соотношение К/З для ИП и собственников бизнеса - 65%

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Перекредитовка» в 15 городах России
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Справочная информация
Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (ОАО)
Адрес
426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30
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Телефоны
8 800 301-91-91 — единая справочная служба

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