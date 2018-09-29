Квартира для студента
Кубань Кредит, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- квартира в новостройке
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
Страхование
- имущественное
- личное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
- другие документы
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
21,9% годовых от суммы просроченной задолженности
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможность получения кредита без первоначального взноса;
- низкая процентная ставка;
- возможность привлечения до 4-х созаемщиков;
- возраст заемщика - от 18 лет;
- возможность учета материнского (семейного) капитала в качестве первоначального взноса;
- отсутствие надбавок за отказ от личного страхования
Особые ограничения
- кредит для приобретения квартиры для школьника старше 8 класса, студента или будущего студента высшего или средне-специального учебного заведения самим студентом или его родственником в Краснодарском крае и Ростовской области, а также для преподавателей и молодых ученых, приобретающих недвижимость в указанных регионах;
- кредит на приобретение недвижимости в конкретных ЖК;
- указанная ставка действует в рамках акции "Для всех только летом!" до 10 сентября 2018 г.