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Готовое жилье

Кубань Кредит, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • жилой дом / таунхаус

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

+0,3 п.п. без титульного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

21,9% годовых от суммы просроченной задолженности

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • в качестве части первоначального взноса могут быть учтены средства материнского (семейного) капитала;
  • возможность привлечения до 4-х созаемщиков;
  • отсутствие надбавок за отказ от личного страхования;
  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Готовое жилье» в 49 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кубань Кредит»
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32
Сайт
kk.bank
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Телефоны
8 800 555-25-18 — единая справочная служба

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