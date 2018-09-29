Готовое жилье
Кубань Кредит, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- жилой дом / таунхаус
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
+0,3 п.п. без титульного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
21,9% годовых от суммы просроченной задолженности
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- в качестве части первоначального взноса могут быть учтены средства материнского (семейного) капитала;
- возможность привлечения до 4-х созаемщиков;
- отсутствие надбавок за отказ от личного страхования;
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку