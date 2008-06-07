Вход

Стандарт

Алмазэргиэнбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • комната / доля в квартире

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное

+0.7 п.п. к ставке при отказе от личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ

Количество созаемщиков

не более 3-х

Выдача и погашение

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • возраст заемщика от 18 лет

Минусы

  • подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ;
  • длительный срок рассмотрения кредитной заявки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Стандарт» в 19 городах России
211
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк»
Адрес
677000, г. Якутск, проспект Ленина, д. 1
Сайт
www.albank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Якутск
Отделения 7
Банкоматы 70
посмотреть на карте
Телефоны
(4112) 34-36-62

Ипотечные кредиты в городах

По банкам

По виду

Показать еще