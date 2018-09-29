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Коттедж

Кубань Кредит, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • жилой дом / таунхаус

приобретение объектов недвижимости (земельного участка, жилого дома с земельным участком) в коттеджном поселке "Вишневый сад" в г. Краснодаре и коттеджном поселке "Коттедж" в г. Гулькевичи

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)

Страхование

  • имущественное

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме
  • другие документы

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

21,9% годовых от суммы просроченной задолженности

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • невысокий первоначальный взнос;
  • возможность отказа от кредита в течение 45 дней с момента
  • подписания кредитного договора;
  • единая процентная ставка до и после государственной регистрации;
  • возможность привлечения до 4-х созаемщиков;
  • возможность учета средств материнского (семейного) капитала в качестве первоначального взноса;
  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
  • отсутствие надбавок за отказ от личного страхования
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Коттедж» в 49 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кубань Кредит»
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32
Сайт
kk.bank
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Телефоны
8 800 555-25-18 — единая справочная служба

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