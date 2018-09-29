приобретение объектов недвижимости (земельного участка, жилого дома с земельным участком) в коттеджном поселке "Вишневый сад" в г. Краснодаре и коттеджном поселке "Коттедж" в г. Гулькевичи

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.