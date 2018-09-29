Коттедж
Кубань Кредит, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- жилой дом / таунхаус
приобретение объектов недвижимости (земельного участка, жилого дома с земельным участком) в коттеджном поселке "Вишневый сад" в г. Краснодаре и коттеджном поселке "Коттедж" в г. Гулькевичи
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
Страхование
- имущественное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
- другие документы
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
21,9% годовых от суммы просроченной задолженности
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокий первоначальный взнос;
- возможность отказа от кредита в течение 45 дней с момента
- подписания кредитного договора;
- единая процентная ставка до и после государственной регистрации;
- возможность привлечения до 4-х созаемщиков;
- возможность учета средств материнского (семейного) капитала в качестве первоначального взноса;
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
- отсутствие надбавок за отказ от личного страхования