Земля и дома в поселках
Интерпромбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- жилой дом / таунхаус
- земельный участок
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
18,25% годовых от суммы просрочки
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита;
- отсутствие комиссий;
- низкая ставка
Особые ограничения
- кредит на приобретение земельных участков, в том числе с жилым домом, в поселках "Рузские дачи", "Рузские усадьбы", "Княжий бор", "Бережки", ЖК "Шихово";
- для объектов, расположенных в поселках «Княжий бор», «Рузские дачи», «Рузские усадьбы», «Бережки» минимальный первоначальный взнос 30%