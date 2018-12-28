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Земля и дома в поселках

Интерпромбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • жилой дом / таунхаус
  • земельный участок

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

18,25% годовых от суммы просрочки

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • крупная сумма кредита;
  • отсутствие комиссий;
  • низкая ставка

Особые ограничения

  • кредит на приобретение земельных участков, в том числе с жилым домом, в поселках "Рузские дачи", "Рузские усадьбы", "Княжий бор", "Бережки", ЖК "Шихово";
    • для объектов, расположенных в поселках «Княжий бор», «Рузские дачи», «Рузские усадьбы», «Бережки» минимальный первоначальный взнос 30%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Земля и дома в поселках» в 1 городе России
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Интерпромбанк»
Адрес
119019, г. Москва, Гоголевский б-р, д. 9, стр. 1
Сайт
www.interprombank.ru
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Телефоны
(495) 232-20-50
(495) 777-12-33

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