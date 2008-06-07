при сумме кредита до 1 млн руб. требуется поручительство 1-го физического лица и/или залог имеющегося ликвидного имущества; при сумме кредита более 1 млн руб. требуется поручительство 2-х физических лиц и/или залог ликвидного имущества

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.