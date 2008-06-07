Мой гектар
Условия и ставки
Цель кредита
- строительство жилого дома
кредит на освоение дальневосточного гектара
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- залог имеющейся в собственности недвижимости
при сумме кредита до 1 млн руб. требуется поручительство 1-го физического лица и/или залог имеющегося ликвидного имущества; при сумме кредита более 1 млн руб. требуется поручительство 2-х физических лиц и/или залог ликвидного имущества
Страхование
- имущественное
- личное
+2 п.п. к ставке при отказе от личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
Количество созаемщиков
Выдача и погашение
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- допускается кредитование без первоначального взноса
Минусы
- подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ;
- длительный срок рассмотрения кредитной заявки;
- небольшой срок кредита
Особые ограничения
- регионы действия программы: р. Саха (Якутия), Владивостокский городской округ, Хабаровский район. Кредит оформляется в структурных подразделениях АКБ «Алмазэргиэнбанк», кроме представительств в г. Москва