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Президентская ипотека 2018

Кошелев-Банк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • квартира в новостройке

приобретение недвижимости по адресу: Самарская область, г. Самара, мкрн. Крутые Ключи, ул. Мира (дома: 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87)

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)

Страхование

  • имущественное
  • личное

+6 п.п. к ставке при отказе от личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
  • справка по форме банка / в свободной форме

Количество созаемщиков

не более 4-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • низкая става;
  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку

Минусы

  • крупная надбавка к ставке при отказе от личного страхования
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Президентская ипотека 2018» в 6 городах России
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Справочная информация
АО «Кошелев-Банк»
Адрес
443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14
Отделения и банкоматы
в вашем городе Самара
Отделения 10
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Телефоны
(846) 251-00-00

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