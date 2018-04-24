Президентская ипотека 2018
Кошелев-Банк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- квартира в новостройке
приобретение недвижимости по адресу: Самарская область, г. Самара, мкрн. Крутые Ключи, ул. Мира (дома: 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87)
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
Страхование
- имущественное
- личное
+6 п.п. к ставке при отказе от личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
Количество созаемщиков
не более 4-х
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- низкая става;
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку
Минусы
- крупная надбавка к ставке при отказе от личного страхования