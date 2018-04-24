Материнский капитал
Кошелев-Банк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
Тип программы
- собственная программа
- материнский капитал
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
Страхование
- имущественное
- личное
+2 п.п. к ставке при отказе от личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
кредит для заемщиков с отрицательной кредитной историей
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
Количество созаемщиков
не более 4-х
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку