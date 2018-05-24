Коммерческая недвижимость
Московское Ипотечное Агентство, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- коммерческая недвижимость
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
+3,5/1,5 п. п. к ставке без личного / титульного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Минусы
- высокая ставка