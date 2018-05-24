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Коммерческая недвижимость

Московское Ипотечное Агентство, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • коммерческая недвижимость

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

+3,5/1,5 п. п. к ставке без личного / титульного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Минусы

  • высокая ставка
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Коммерческая недвижимость» в 1 городе России
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство»
Адрес
107045, г. Москва, Селиверстов пер., д. 4, стр. 1
ОГРН
1027739051130
Сайт
www.mia.ru
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Телефоны
(495) 380-30-40
8 800 707-20-38 — единая справочная служба

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