Вход

Новостройка ДОМ.РФ

Ижкомбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • квартира в новостройке

Тип программы

  • ДОМ.РФ

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)

Страхование

  • имущественное
  • личное

+0,7 п. п. без личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

1/366 ставки ЦБ РФ, действующей на дату заключения договора, за каждый день просрочки

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • наличие скидок к ставке для льготных категорий заемщиков;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • допускается кредитование без подтверждения дохода;
  • предоставляется ИП и собственникам бизнеса

Особые ограничения

минимальный первоначальный взнос для ИП и собственников бизнеса - 35%

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Новостройка ДОМ.РФ» в 15 городах России
108
Вернуться в поиск
Справочная информация
Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (ОАО)
Адрес
426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30
Отделения и банкоматы
в вашем городе Ижевск
Отделения 10
Банкоматы 62
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 301-91-91 — единая справочная служба

Ипотечные кредиты в городах

По банкам

По виду

Показать еще