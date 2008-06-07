Новостройка ДОМ.РФ
Ижкомбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
Тип программы
- ДОМ.РФ
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
Страхование
- имущественное
- личное
+0,7 п. п. без личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
1/366 ставки ЦБ РФ, действующей на дату заключения договора, за каждый день просрочки
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- наличие скидок к ставке для льготных категорий заемщиков;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- допускается кредитование без подтверждения дохода;
- предоставляется ИП и собственникам бизнеса
Особые ограничения
минимальный первоначальный взнос для ИП и собственников бизнеса - 35%