Ипотека по двум документам
Россельхозбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
- жилой дом / таунхаус
- апартаменты
- земельный участок
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
Страхование
- имущественное
- личное
+1 п. п. к ставке без личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода не требуется
Количество созаемщиков
не более 3-х
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
- сейфовая ячейка
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
- дифференцированные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- привлечение любых третьих лиц в качестве созаемщиков;
- наличие скидки к ставке для сотрудников бюджетных организаций;
- подтверждение дохода не требуется
Особые ограничения
- максимальная сумма кредита может достигать до 60% стоимости квартиры; до 50% стоимости жилого дома с земельным участком либо таунхауса;
- максимальная сумма кредита в регионах, за исключением Москвы, МО, Санкт-Петербурга и ЛО - 4 млн рублей