максимальная сумма кредита - 10/7 млн рублей при покупке квартиры, 20/10 млн рублей - при рефинансировании в Москве, МО, Санкт-Петербурге и ЛО/ иных регионах

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.