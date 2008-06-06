Вход

Ипотека по двум документам

Газпромбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • квартира в новостройке
  • рефинансирование
  • апартаменты

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)

Страхование

  • имущественное
  • личное

+1 п. п. без личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода не требуется

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи
  • дифференцированные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • подтверждение дохода не требуется;
  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика

Минусы

первоначальный взнос от 40%

Особые ограничения

максимальная сумма кредита - 10/7 млн рублей при покупке квартиры, 20/10 млн рублей - при рефинансировании в Москве, МО, Санкт-Петербурге и ЛО/ иных регионах

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Ипотека по двум документам» в 213 городах России
697
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Газпромбанк»
Адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
Сайт
www.gazprombank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 24
Банкоматы 207
посмотреть на карте
Телефоны
* 0701 — для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Tele2 и Мотив
(495) 980-41-41 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт
(495) 913-74-74

Ипотечные кредиты в городах

По банкам

По виду

Показать еще