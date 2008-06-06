Ипотека по двум документам
Газпромбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- квартира в новостройке
- рефинансирование
- апартаменты
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
Страхование
- имущественное
- личное
+1 п. п. без личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода не требуется
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
- дифференцированные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- подтверждение дохода не требуется;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика
Минусы
первоначальный взнос от 40%
Особые ограничения
максимальная сумма кредита - 10/7 млн рублей при покупке квартиры, 20/10 млн рублей - при рефинансировании в Москве, МО, Санкт-Петербурге и ЛО/ иных регионах