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Вторичный рынок

Центр-инвест, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • рефинансирование
  • жилой дом / таунхаус

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • учет средств материнского (семейного) капитала в качестве первоначального взноса;
  • лояльные требования к возрасту заемщика - от 18 лет;
    • отказ от страхования не влияет на увеличение ставки

Минусы

подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Вторичный рынок» в 80 городах России
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Центр-инвест»
Адрес
344010, г. Ростов-на-Дону, <nobr>пр-т</nobr> Соколова, д. 62
Сайт
www.centrinvest.ru
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Банкоматы 154
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Телефоны
(863) 200-00-00 — информационно-справочная служба

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