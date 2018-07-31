Вторичный рынок
Центр-инвест, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- рефинансирование
- жилой дом / таунхаус
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- учет средств материнского (семейного) капитала в качестве первоначального взноса;
- лояльные требования к возрасту заемщика - от 18 лет;
- отказ от страхования не влияет на увеличение ставки
Минусы
подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ