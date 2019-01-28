Апартаменты
Банк «ФК Открытие», ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- апартаменты
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
+2/2/4 п. п. к ставке без личного/ титульного/ личного и титульного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Количество созаемщиков
не более 3-х
Выдача и погашение
Форма выдачи
- сейфовая ячейка
- аккредитив
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
ключевая ставка Банка России на дату заключения кредита от суммы просрочки
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможно привлечение в качестве солидарного заемщика гражданского супруга(и);
- единая процентная ставка на весь срок кредита;
- возраст заемщика на момент выдачи кредита - от 18 лет;
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку
Особые ограничения
- максимальная сумма кредита для регионов, кроме Москвы и МО, Санкт-Петербурга и ЛО - 15 млн рублей;
- при покупке апартаментов у ГК "ИНТЕКО" минимальный первоначальный взнос от 20%