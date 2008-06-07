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Ипотека на объекты Urban Group

Московское Ипотечное Агентство, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • рефинансирование

рефинансирование действующих ипотечных кредитов в сторонних банках, оформленных на приобретение недвижимости в ГК Urban Group

Тип программы

  • ДОМ.РФ

Обеспечение

  • залог имеющейся в собственности недвижимости

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

+0.7 п. п. к ставке при отказе от личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса

заемщик должен быть включен в реестр требований жилых помещений «Urban Group»

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
  • справка по форме банка / в свободной форме

Количество созаемщиков

не более 4-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • возможность привлечения до 4-х созаемщиков;
  • предоставляется ИП;
  • возможность получить кредит без подтверждения дохода;
  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
  • возможность изменения состава заемщиков по сравнению с предыдущим кредитом

Особые ограничения

  • по рефинансируемому кредиту должны быть уплачены ежемесячные платежи за 6 процентных периодов и более, отсутствовать текущая просроченная задолженность и просроченные платежи сроком более 30 дней, ранее не проводиться реструктуризация;
  • максимальная сумма кредита для регионов, кроме Москвы, МО и Санкт-Петербурга - 15 млн рублей;
  • максимальное соотношение К/З для ИП и собственников бизнеса - 65%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство»
Адрес
107045, г. Москва, Селиверстов пер., д. 4, стр. 1
Сайт
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