Ипотека на объекты Urban Group
Московское Ипотечное Агентство, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
рефинансирование действующих ипотечных кредитов в сторонних банках, оформленных на приобретение недвижимости в ГК Urban Group
Тип программы
- ДОМ.РФ
Обеспечение
- залог имеющейся в собственности недвижимости
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
+0.7 п. п. к ставке при отказе от личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
заемщик должен быть включен в реестр требований жилых помещений «Urban Group»
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
Количество созаемщиков
не более 4-х
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможность привлечения до 4-х созаемщиков;
- предоставляется ИП;
- возможность получить кредит без подтверждения дохода;
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
- возможность изменения состава заемщиков по сравнению с предыдущим кредитом
Особые ограничения
- по рефинансируемому кредиту должны быть уплачены ежемесячные платежи за 6 процентных периодов и более, отсутствовать текущая просроченная задолженность и просроченные платежи сроком более 30 дней, ранее не проводиться реструктуризация;
- максимальная сумма кредита для регионов, кроме Москвы, МО и Санкт-Петербурга - 15 млн рублей;
- максимальное соотношение К/З для ИП и собственников бизнеса - 65%