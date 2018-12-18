Легкая ипотека
ИТ Банк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
- рефинансирование
- жилой дом / таунхаус
- апартаменты
приобретаемая недвижимость должна входить в перечень аккредитованных объектов ДОМ.РФ
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
Страхование
- имущественное
- личное
+0.7 п. п. к ставке при отказе от личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода не требуется
Количество созаемщиков
не более 4-х
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможность привлечения до 4-х созаемщиков;
- предоставляется ИП;
- подтверждение дохода не требуется;
- возможность использовать в качестве первоначального взноса средства материнского (семейного) капитала;
- наличие скидки к ставке для льготных категорий заемщиков