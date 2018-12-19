На приобретение недвижимости
Липецккомбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
- жилой дом / таунхаус
- апартаменты
- комната / доля в квартире
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
залог прав требования по инвестиционному договору
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
+2/1/2 п. п. к ставке без личного/титульного/имущественного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
- молодая семья
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
- другие документы
Количество созаемщиков
не более 3-х
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
21,9% годовых от суммы просрочки
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- скидки к ставке для зарплатных клиентов банка и молодых семей;
- возможность учета в качестве первоначального взноса средств МСК;
- альтернативные способы подтверждения дохода
Особые ограничения
- при покупке недвижимости на первичном рынке первоначальный взнос от 20%, при покупке дома с земельным участком - от 30%