ПриоДизайн
Прио-Внешторгбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- ремонт
предоставляется на оплату дизайнерских услуг и отделочных работ, мебели, техники и электроники в партнерстве с дизайн-студией «Canape», г. Рязань
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- залог имеющейся в собственности недвижимости
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- страхование не требуется
Минусы
- небольшие срок и сумма кредита