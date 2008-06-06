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Ипотечное жилищное кредитование (первичный рынок)

Россельхозбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • квартира в новостройке
  • жилой дом / таунхаус
  • апартаменты
  • земельный участок

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)

Страхование

  • имущественное
  • личное

+1 п. п. к ставке без личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
  • справка по форме банка / в свободной форме

Количество созаемщиков

не более 3-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет
  • сейфовая ячейка

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи
  • дифференцированные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • возможность учета средств материнского капитала в качестве первоначального взноса;
  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
  • привлечение любых третьих лиц в качестве созаемщиков;
  • наличие скидки к ставке для сотрудников бюджетных организаций и молодых семей;
  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку

Особые ограничения

  • максимальная сумма кредита может достигать до 85% стоимости строящейся или готовой квартиры, готового таунхауса, земельного участка; до 80% стоимости строящегося таунхауса или дома с участком; до 75% стоимости готового жилого дома с земельным участком; до 70% стоимости апартаментов; до 60% стоимости квартиры, до 50% стоимости жилого дома с участком по кредиту по двум документам
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
Адрес
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
Сайт
www.rshb.ru
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