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ЖК Весна

Солидарность (Самара), ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное

+2 п. п. к ставке без личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Количество созаемщиков

не более 3-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

21,9% годовых от суммы просроченной задолженности

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • небольшой первоначальный взнос;
  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «ЖК Весна» в 17 городах России
72
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Солидарность»
Адрес
443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 90
Отделения и банкоматы
в вашем городе Самара
Отделения 5
Банкоматы 8
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Телефоны
(846) 203-44-44
(846) 379-78-78

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