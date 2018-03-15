Вход
Поиск

Переменная ставка

ДОМ.РФ, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • квартира в новостройке
  • рефинансирование
  • апартаменты
  • гараж / машиноместо

приобретаемая недвижимость должна входить в перечень аккредитованных объектов ДОМ.РФ

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)

Страхование

  • имущественное
  • личное

+0.7 п. п. к ставке при отказе от личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
  • справка по форме банка / в свободной форме

Количество созаемщиков

не более 4-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • возможность привлечения до 4-х созаемщиков;
  • предоставляется ИП;
  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
  • низкая ставка;
  • допускается кредитование без подтверждения дохода

Особые ограничения

  • максимальная сумма кредита для регионов, кроме Москвы, МО и Санкт-Петербурга - 15 млн рублей;
  • минимальный первоначальный взнос для ИП и собственников бизнеса - 35%;
  • ставка зависит от индекса потребительских цен (инфляции) и пересматривается раз в квартал
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Переменная ставка» в 1 городе России
23
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «ДОМ.РФ»
Адрес
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Сайт
дом.рф
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 0
посмотреть на карте
Телефоны
(495) 775-47-40

Ипотечные кредиты в городах

По банкам

По виду

Показать еще