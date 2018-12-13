Новостройка
Алеф-Банк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- квартира в новостройке
- апартаменты
- гараж / машиноместо
приобретаемая недвижимость должна входить в перечень аккредитованных объектов ДОМ.РФ
Тип программы
- ДОМ.РФ
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
Страхование
- имущественное
- личное
+0.7 п. п. к ставке при отказе от личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
Количество созаемщиков
не более 4-х
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможность привлечения до 4-х созаемщиков;
- предоставляется ИП;
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
- возможность использовать в качестве первоначального взноса средства материнского (семейного) капитала;
- наличие скидки к ставке для льготных категорий заемщиков
Особые ограничения
- максимальная сумма кредита для регионов, кроме Москвы, МО и Санкт-Петербурга - 15 млн рублей;
- минимальный первоначальный взнос для ИП и собственников бизнеса - 35%;
- при учете в качестве первоначального взноса средств материнского (семейного) капитала его размер может быть снижен до 10%;
- при покупке машиноместа максимальная сумма кредита составляет 3,5 млн рублей в Москве, МО, Санкт-Петербурге и ЛО и 1,5 млн рублей в иных регионах