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Перекредитование

Алеф-Банк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • рефинансирование

закладываемая строящаяся недвижимость должна находится в доме, входящем в перечень аккредитованных объектов ДОМ.РФ

Тип программы

  • ДОМ.РФ

Обеспечение

  • залог прав требования (для строящегося жилья)
  • залог имеющейся в собственности недвижимости

Страхование

  • имущественное
  • личное

+0.7 п. п. к ставке при отказе от личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
  • справка по форме банка / в свободной форме

Количество созаемщиков

не более 4-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • возможность привлечения до 4-х созаемщиков;
  • предоставляется ИП;
  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
  • возможность изменения состава заемщиков по сравнению с предыдущим кредитом

Особые ограничения

  • по рефинансируемому кредиту должны быть уплачены ежемесячные платежи за 6 процентных периодов и более, отсутствовать текущая просроченная задолженность и просроченные платежи сроком более 30 дней, ранее не проводиться реструктуризация;
  • максимальная сумма кредита для регионов, кроме Москвы, МО и Санкт-Петербурга - 15 млн рублей;
  • максимальное соотношение К/З для ИП и собственников бизнеса - 65%;
  • при рефинансировании кредита на покупку машиноместа максимальная сумма кредита составляет 3,5 млн рублей в Москве, МО, Санкт-Петербурге и ЛО и 1,5 млн рублей в иных регионах
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Перекредитование» в 5 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Алеф-Банк»
Адрес
117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 21/33, корп. 1
Сайт
www.alefbank.ru
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Телефоны
(495) 411-77-47

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