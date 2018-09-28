возможно подключении опции "Платеж раз в 14 дней": величина ежемесячного платежа рассчитывается исходя из выбранного заемщиком срока кредита в месяцах. Полученный платеж делится пополам и принимается в качестве платежа, осуществляемого один раз в 14 календарных дней.

+1.5 п. п. к ставке при отказе от личного и/или имущественного страхования; + 1 п. п. без титульного страхования

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.