Вход
Поиск

Загородная недвижимость

Таврический, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • жилой дом / таунхаус

Тип программы

  • банк "ДельтаКредит"

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

+1.5 п. п. к ставке при отказе от личного и/или имущественного страхования; + 1 п. п. без титульного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
  • справка по форме банка / в свободной форме

Количество созаемщиков

не более 3-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

возможно подключении опции "Платеж раз в 14 дней": величина ежемесячного платежа рассчитывается исходя из выбранного заемщиком срока кредита в месяцах. Полученный платеж делится пополам и принимается в качестве платежа, осуществляемого один раз в 14 календарных дней

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • возможно снижение процентной ставки при уплате единовременной комиссии;
  • допускается учет средств материнского (семейного) капитала в качестве части первоначального взноса;
  • привлечение в качестве созаемщиков любых третьих лиц;
  • допускается выдача кредита иностранным гражданам;
  • допускается кредитование без подтверждения дохода

Особые ограничения

  • минимальная сумма кредита для регионов, кроме Москвы и МО - 300 тыс. рублей;
  • при учете в качестве первоначального взноса средств материнского (семейного) капитала его размер может быть снижен до 5%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Загородная недвижимость» в 5 городах России
9
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический»
Адрес
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39
ОГРН
1027800000315
Сайт
www.tavrich.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Санкт-Петербург
Отделения 27
Банкоматы 9
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 775-57-12

Ипотечные кредиты в городах

По банкам

По виду

Показать еще