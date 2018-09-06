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Ипотечный

Ассоциация, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • жилой дом / таунхаус

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи
  • дифференцированные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Ипотечный» в 31 городе России
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ассоциация»
Адрес
603000, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 61
ОГРН
1025200000352
Отделения и банкоматы
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Отделения 2
Банкоматы 15
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Телефоны
(831) 434-36-53

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