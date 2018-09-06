Жилищный
Ассоциация, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- строительство жилого дома
- земельный участок
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог имеющейся в собственности недвижимости
- другое
возможен залог любого имущества
Страхование
- имущественное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
- дифференцированные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
- предоставляется отсрочка по уплате основного долга на первый год
Минусы
небольшой срок кредита