С использованием материнского капитала
Ассоциация, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- жилой дом / таунхаус
- строительство жилого дома
Тип программы
- собственная программа
- материнский капитал
Обеспечение
- не требуется
Страхование
- имущественное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Прочие документы
сертификат МСК
Выдача и погашение
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
- дифференцированные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
- обеспечение не требуется
Минусы
- высокая ставка;
- небольшой срок кредита