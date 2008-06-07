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Ипотека в банке «Девон-Кредит»

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Процентные ставки и условия по кредитному продукту

3 ипотечных кредита
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
9,5% до 35 000 000 ₽ 5 лет 10%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
12,5% до 35 000 000 ₽ 15 лет 20%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
от 10,2% до 30 000 000 ₽ 30 лет 20%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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