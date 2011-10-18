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Ипотека в Энергомашбанке

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Процентные ставки и условия по кредитному продукту

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Название, банк Мин. ставка Сумма, срок
от 9,25% до 100 000 000 ₽,
до 25 лет
9,75% до 30 000 000 ₽,
до 30 лет
от 6,00% до 100 000 000 ₽,
до 25 лет
9,50% до 120 000 000 ₽,
до 25 лет
9,75% до 30 000 000 ₽,
до 30 лет
10,20% до 100 000 000 ₽,
до 30 лет
10,20% до 9 500 000 ₽,
до 25 лет
11,00% до 120 000 000 ₽,
до 25 лет
от 11,99% до 10 000 000 ₽,
до 20 лет
от 9,70% до 100 000 000 ₽,
до 25 лет
от 11,99% до 10 000 000 ₽,
до 20 лет
12,50% до 120 000 000 ₽,
до 25 лет
11,00% до 120 000 000 ₽,
до 25 лет
10,00% до 30 000 000 ₽,
до 30 лет
6,00% до 12 000 000 ₽,
до 25 лет
от 9,25% до 100 000 000 ₽,
до 25 лет
от 10,75% до 100 000 000 ₽,
до 25 лет
10,00% до 30 000 000 ₽,
до 30 лет
6 001

Энергомашбанк ипотека

При уровне современных цен на жилье позволить купить себе квартиру или дом может далеко не каждый. Для граждан со средним уровнем дохода накопление необходимой суммы может растянуться на 10–15 лет. Многие не готовы ждать так долго, и оптимальным решением в этом случае будет ипотека в Энергомашбанке. Рассчитав с помощью специального калькулятора основные условия кредитования: годовой процент, сумму ежемесячного платежа, переплату по кредиту за весь срок, потенциальный заемщик может подобрать ипотечную программу исходя из своих финансовых возможностей. При выборе программы следует также обратить внимание на минимальный первоначальный взнос, требуемый банком. В качестве первоначального взноса банки могут принимать сумму материнского капитала. Также популярны сейчас онлайн-заявки на кредит, которые можно подать на сайте банка или иных информационных ресурсах. С их помощью заемщик может получить предварительное решение по кредиту, не выходя из дома. Заемщику следует учитывать, что взять ипотеку можно, если размер ежемесячного платежа по кредиту не превышает, как правило, 50–60% от среднемесячного дохода заемщика. За редким исключением банки допускают соотношение платежа и дохода на уровне 70–80%.

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