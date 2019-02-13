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5 ипотечных кредитов

Квартира 2 549 заявок за 30 дней Оставить заявку Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности 9,75% до 30 000 000 ₽ 30 лет 15% Новостройка 683 заявки за 30 дней Оставить заявку Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности 9,75% до 30 000 000 ₽ 30 лет 15% Апартаменты Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности 10,25% до 30 000 000 ₽ 30 лет 40% Военная ипотека Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности 9,2% до 2 704 000 ₽ 20 лет 20% Рефинансирование Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности 9,8% до 30 000 000 ₽ 30 лет -

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.