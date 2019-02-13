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Ипотека в банке «ФК Открытие»

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Процентные ставки и условия по кредитному продукту

5 ипотечных кредитов
2 549 заявок за 30 дней Оставить заявку
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
9,75% до 30 000 000 ₽ 30 лет 15%
683 заявки за 30 дней Оставить заявку
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
9,75% до 30 000 000 ₽ 30 лет 15%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10,25% до 30 000 000 ₽ 30 лет 40%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
9,2% до 2 704 000 ₽ 20 лет 20%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
9,8% до 30 000 000 ₽ 30 лет -
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы об ипотечных кредитах банка «ФК Открытие»

Оценка: 4 Проверяется
Оформили ипотеку в «Открытии», ближайшее отделение для нас в Москве – ул.
Авиамоторная, д.10, корп.1. Нас неправильно проконсультировали по поводу оплаты, и... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
11.02.2019 я, как зарплатных клиент подавала заявку на ипотеку в офисе банка Открытие в Санкт-Петербурге на Комендантском проспекте. Очень довольна обслуживанием Старшего... Весь отзыв
Оценка: 4 Проверяется
В одно из отделений банка «Открытия» в Санкт-Петербурге пришла, чтобы получить справку об уплаченных процентах по ипотеке, а там очередь огроменная, так как работает... Весь отзыв
Все отзывы
43 830

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