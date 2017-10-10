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Ипотека в Интерпромбанке

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Процентные ставки и условия по кредитному продукту

1 ипотечный кредит
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
от 7% до 35 000 000 ₽ 30 лет 20%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы об ипотечных кредитах Интерпромбанка

Оценка: 5 Не засчитана
Воспользовался услугой Интерпромбанка по рефинансированию кредитов. Так как я в свое время не успел погасить кредит на авто, пришлось брать в другом банке еще один кредит. А... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Обращался в Интерпромбанк с вопросом о рефинансировании моего кредита. Ставка, конечно, не самая выгодная, но консультация специалиста меня убедила в профессианолизме сотрудников... Весь отзыв
Все отзывы
4 108

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Интерпромбанк ипотека

При уровне современных цен на жилье позволить купить себе квартиру или дом может далеко не каждый. Для граждан со средним уровнем дохода накопление необходимой суммы может растянуться на 10–15 лет. Многие не готовы ждать так долго, и оптимальным решением в этом случае будет ипотека в Интерпромбанке. Рассчитав с помощью специального калькулятора основные условия кредитования: годовой процент, сумму ежемесячного платежа, переплату по кредиту за весь срок, потенциальный заемщик может подобрать ипотечную программу исходя из своих финансовых возможностей. При выборе программы следует также обратить внимание на минимальный первоначальный взнос, требуемый банком. В качестве первоначального взноса банки могут принимать сумму материнского капитала. Также популярны сейчас онлайн-заявки на кредит, которые можно подать на сайте банка или иных информационных ресурсах. С их помощью заемщик может получить предварительное решение по кредиту, не выходя из дома. Заемщику следует учитывать, что взять ипотеку можно, если размер ежемесячного платежа по кредиту не превышает, как правило, 50–60% от среднемесячного дохода заемщика. За редким исключением банки допускают соотношение платежа и дохода на уровне 70–80%.

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